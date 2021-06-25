2021/06/25 | 10:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت منظمة الصحة العالمية إن كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا سيحتاجون لجرعات سنوية من اللقاح .وبحسب وثيقة قالت وكالة رويترز إنها اطلعت عليها فإن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مثل كبار السن، سيحتاجون إلى الحصول على لقاح سنوي معزّز للحماية من المتغيرات.ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تؤكد حاجة كبار السن لجرعات سنوية من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تؤكد حاجة كبار السن لجرعات سنوية من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).