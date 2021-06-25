حريق يلتهم عشرات المحلات في اربيل

2021/06/25 | 10:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احترقت عشرات المحلات صباح اليوم الجمعة 25/6/2021، بسبب اندلاع حريق هائل بمول باربيل مول بمدينة اربيل ، فضلا عن خسائر مادية كبيرة.

وقال مراسلنا، ان سبب الحريق الهائل باربيل مول على شارع 30 متري لم يعرف حتى الان، مضيفا ان الحريق ادى الى حرق عشرات المحلات والحاق خسائر مالية كبيرة.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل اندلاع حريق في مبنى "أربيل مول".

وقالت المديرية في بيان، إن الحريق اندلع في الساعة الخامسة صباحا.

ووفقا للمديرية، فإن 9 فرق إطفاء شاركت في إخماد الحريق الذي الحق أضرارا فادحة في المحال التجارية داخل المول.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن المول يضم قرابة 150 محلاً تجارياً تضررت أغلبها في هذا الحريق.

يذكر ان المول يندلع فيه حريق للمرة للثالثة ولم يعرف سببه.

PUKmedia خاص

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