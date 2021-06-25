بعد تذبذبها الأسبوع الماضي.. استقرار أسعار صرف الدولار بالعراق

2021/06/25 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الجمعة، استقراراً نسبياً في الأسواق المحلية.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فقد جاءت الأسعار على النحو الآتي:

بيع الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار.

شراء الدولار 146.500 دينار لكل 100 دولار.

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