2021/06/25 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يبلغ السفراء العرب بمدريد استعداده لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد المركز الخبري الوطني.

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