استهداف حوثي جديد لجنوبي السعودية

2021/06/25 | 10:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت جماعة أنصار الله/ الحوثيون/ اليمنية عن شنها هجوما جديدا بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع ان : سلاح الجو المسير استهدف اليوم قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصفة 2k ./انتهى3

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