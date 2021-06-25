سيدات العراق بالمجموعة الثالثة في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم

2021/06/25 | 10:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور مساء امس الخميس، مراسم قرعة تصفيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، التي ستنطلق في الفترة بين 13 و25 ايلول المقبل، بمشاركة 28 منتخبا، منها 6 منتخبات عربية، هي العراق والامارات والبحرين والاردن ولبنان وفلسطين.واوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الثالثة الى جانب كوريا الشمالية وسنغافورة واندونيسيا التي تستضيف المنافسات./ انتهى3

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