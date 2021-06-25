اهالي بغداد : وزارة النفط تتحمل مسؤولية الازمة



اهالي بغداد : وزارة النفط تتحمل مسؤولية الازمة
2021/06/25 | 11:02 - المصدر: الشرقية
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