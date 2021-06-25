الحلبوسي يناقش مع وزيرة الجيوش الفرنسية أمن البعثات الدبلوماسية

2021/06/25 | 11:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة توفير أمن كامل للبعثات الدبلوماسية في العراق، وذلك خلال لقائه في باريس بوزيرة الجيوش الفرنسية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة دعم الحكومة العراقية في المجال العسكري لتعزيز قدرات الجيش بالإضافة إلى استمرار جهود التحالف الدولي لإسناد العراق في الدعم الفني واللوجستي والاستخباري، للقضاء على الإرهاب.

بدورها، أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية دعمَ بلادها الكامل لسيادة العراق وحفظ استقراره، والحرص على تعزيز سبل التعاون الاستراتيجي وتمتين العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا.

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