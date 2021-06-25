2021/06/25 | 11:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية شن هجوم جديد بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث الرسمي للجماعة ومدير دائرة التوجيه المعنوي للحوثيين، العميد يحيى سريع، في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (25 حزيران 2021)، إن "سلاح الجو المسير استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف 2k فجر اليوم وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف، أن "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على بلدنا".

سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف 2k فجر اليوم وكانت الإصابة دقيقة بفضل اللهيأتي هذا الإستهداف في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على بلدنا العزيز.

— العميد يحيى سريع (@army21ye) June 25, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم جديد بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة جوية في السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم جديد بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة جوية في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).