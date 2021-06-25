2021/06/25 | 11:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أفاد علماء آثار روس، باكتشاف مدينة اثرية غير معروفة عمرها 4000 عام جنوبي العراق.

وقال الباحث الرائد في قسم النظرية والمنهجية في معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية شومردان أميروف في حديث نشرته صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، ان “علماء الآثار الروس قاموا بدراسة المباني القريبة من تل دحيلة والذي يقع في قضاء البطحاء غرب محافظة ذي قار، واكتشفوا مستوطنة قديمة وغير معروفة”.

واضاف أميروف أنه “تمكنا من دراسة سمك وبنية رواسب الطبقة الثقافية للمدينة تحت تل دحيلة، والحصول على بيانات جديدة عن وقت وجود المدينة واستنادا إلى الاكتشافات”، موضحا ان “هذه الأماكن كانت مأهولة حتى أوائل العصر الحديدي ليس فقط في العصر البابلي القديم، كما كان يعتقد سابقًا”.

ونتيجة للبحث، فقد تم اكتشاف ميناء قديم، حيث توقفت كل من السفن النهرية والبحرية، كما عثر على شظايا سور معبد قصر عرضه حوالي أربعة أمتار وارتفاعه حوالي مترين.

وعلى قمة الجدران التي يعود تاريخها إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، اكتشفت البعثة رأس سهم مؤكسد وآثار لمواقد التنور وتماثيل للإبل الطينية التي يعود تاريخها إلى أوائل العصر الحديدي.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالصور: علماء روس يكتشفون مدينة اثرية “غير معروفة” عمرها 4 الاف عام جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالصور: علماء روس يكتشفون مدينة اثرية “غير معروفة” عمرها 4 الاف عام جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).