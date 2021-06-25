النيران تلتهم موقعا تجاريا وسط بغداد وفرق الدفاع تتدخل

2021/06/25 | 11:10 - المصدر: NRT عربية

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كشفت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن اخماد حريق اندلع داخل مخزن كبير للإطارات في "مجمع مشن" جنوب شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 حزيران 2021)، ان "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع في وقت متأخر من من فجر اليوم الجمعة داخل بناية متعددة الطوابق متخذة مخازن ومحلات لتجارة الإطارات في منطقة الكرادة مجمع مشن جنوب شرقي بغداد".

وأضاف البيان، ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وعزلتها، واستعانت بعجلة السلم لتعجيل السيطرة واخماد النيران لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر وسط البناية التجارية بعد ان اضطرت الى كسر الاقفال المؤصدة"، موضحا انها "تمكنت من انهاء الحادث بشكل تام دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وأشار، الى "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

N.A

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