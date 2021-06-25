سرقة آيباد رئيس جنوب إفريقيا خلال مؤتمر صحفي

2021/06/25 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت حادثة اختفاء جهز الآيباد الخاص

بالرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا،

الثلاثاء الماضي، جدلاً على مواقع

التواصل، خاصة بعدما سأل الرئيس خلال

مؤتمر صحفي المحيطين به، عن الجهاز

المفقود، ليصبح السؤال

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