العراق يحذر من موجة جديدة من جائحة كورونا ويؤكد الوباء لا يزال نشطاً

2021/06/25 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة العراقية ، من أن

الارتفاع فى معدلات الاصابة فى العراق

ينذر بموجة ثالثة أشد، مؤكدة أن الوباء

ما يزال نشطاً والتحورات فى السلالات

مستمرة.

وقالت الوزارة - فى بيان صحفي - إنه "من

خلال مت

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