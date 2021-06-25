استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية

2021/06/25 | 11:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.500 دينار لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة […]

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