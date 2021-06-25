تايوان: علينا الاستعداد للصراع العسكري مع الصين

2021/06/25 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، من نزاع عسكري محتمل مع الصين، موكدا أن بلاده التي تتمتع بالحكم الذاتي "بحاجة إلى الاستعداد".

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