إصابة في المعصم تجبر تيم على الانسحاب من ويمبلدون للتنس

2021/06/25 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن دومينيك تيم المصنف الخامس عالمياً اليوم الخميس، انسحابه من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب إصابة في معصم اليد اليمنى ستبعده عن المنافسات لعدة أسابيع.وانسحب تيم البالغ عمره 27 عاماً من مباراته الافتتاحية في مايوركا المفتوحة الثلاثاء والتي كانت أول بطولة يخوضها اللاعب النمساوي على الملاعب العشبية منذ خروجه من الدور الأول لبطولة ويمبلدون قبل عامين.

وبدأ المباراة بقوة ليتقدم على الفرنسي أدريان مانارينو 5-2 في المجموعة الأولى لكنه أصيب في المعصم في الشوط الثامن قبل الانسحاب.

وقال تيم على انستجرام إن “الفحوص أظهرت إصابته في معصم يده اليمنى والتي ستمنعه من المنافسة لعدة أسابيع”.

وسيرتدي جبيرة لخمسة أسابيع قبل أن يبدأ برنامج التأهيل لاستعادة حركته وقوة عضلاته.

وأضاف تيم “سأنفذ كل تعليمات الأطباء للتعافي في أسرع وقت.



أبلغوني بأنني قد أغيب لعدة أسابيع لكني سأبذل قصارى جهدي للعودة للمنافسات سريعا”.

وتابع “أشعر بالأسف للانسحاب من البطولات الثلاث المقبلة في جدولي وهي ويمبلدون وهامبورغ وجشتاد.



إنها بطولات مهمة بالنسبة لي.

“أقدر دعم الجماهير في هذه اللحظات الصعبة وأعتزم العودة أكثر قوة”.

وانسحب تيم أيضاً من أولمبياد طوكيو الشهر المقبل للتركيز على ويمبلدون والدفاع عن لقبه في أمريكا المفتوحة في نيويورك في وقت لاحق هذا العام.

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