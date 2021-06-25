حمير الانتخابات - قصيدة للشاعر الألماني العظيم هاينريش هاينه - ماجد الخطيب

2021/06/25 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الخطيب ترجمة ماجد الخطيبيعتبر جورج لوكاش الشاعر الألماني العظيم هاينريش هاينه (1797-1856) القنطرة التي عبر عليها الأدب الألماني من الكلاسيكية إلى الحداثة.



ويرى لوكاتش أن "سخرية" هاينه وتهكمه، التي صعب فهمهما على الحمير من ألمان ذلك الزمان، هما سر هذه النقلة.في قصيدة "حمير الانتخابات"، التي كتبها قبل نحو200 سنة من الآن، يسخر من الأحزاب الألمانية القومية والدينية في ذلك الزمان ويتعامل مع نوابها كحم ......





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