تداعيات الازمة الاقتصادية وسبل الخروج منها - فهمي الكتوت

2021/06/25 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهمي_الكتوت الأردن: تُعَدُّ التعديلات السياسية والدستورية الخطوة الأولى لتحقيق إصلاحات اقتصادية تنطلق أساسا من إعادة الاعتبار لدور الدولة في الاقتصاد الوطني، والتمسك بملكية الدولة في الخدمات الأساسية والقطاعات الاستراتيجية، وفك التبعية للخارج وإزالة التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني بتوجيه الاستثمار نحو المشاريع الإنتاجية، في القطاعات الاقتصادية -الصناعة والزراعة والسياحة- من أجل الاستفادة من الثروات الغنية ف ......





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