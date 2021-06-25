وزير الخارجية يلتقي السفراء العرب المعتمدين في مدريد/ موسع

2021/06/25 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية إلى مدريد، بمجموعة السفراء العرب بحضور السفير العراقي عادل مصطفى كامل، وموظفي السفارة.وقالت الوزارة في بيان :" قدم الوزير شرحاً لسياسة العراق الخارجيَّة والمحاور التي ينتهجها العراق المتمثلة بتحقيق التوازن في العلاقات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومبدأ حسن الجوار ".كما قدم / حسب البيان / شرحا لاستعدادات الحكومة العراقيَّة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول القادم، متطرقا إلى التحديات القائمة التي واجهتها الحكومة العراقيَّة ومنها مُواجهة تحدِّيات الجائحة، وتداعياتها الاقتصاديّة، ومُلاحَقة ما تبقّى من عصابات تنظيم داعش الإرهابيّ، وإعمار المُدُن المُحرّرة .واشار حسين إلى النجاح الملحوظ الذي أحرزته الحكومة العراقيَّة بهذا الخصوص./ انتهى3

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