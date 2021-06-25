لليوم الثالث تواليا .. ارتفاع اسعار النفط العالمية

2021/06/25 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ارتفعت اسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو ما يعادل 0.1 % إلى 75.62 دولار للبرميل وتتجه صوب تسجيل قفزة 2.9 % في الأسبوع.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 73.35 دولار للبرميل، وتمضي صوب تحقيق مكسب أسبوعي 2.4 %.وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما، منذ تشرين الأول، عند التسوية يوم الخميس.وقال محللون، إن النفط تلقى بعض الدعم اليوم، إذ عزز مشروع قانون بشأن الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة التفاؤل بشأن آفاق الطلب على الطاقة.والأنظار مسلطة على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، المقرر أن يجتمعوا الخميس المقبل أول تموز؛ لبحث تخفيف أكبر لتخفيضات إنتاجهم، اعتبارا من آب.ويتوقع المحللون ان : تعزز أوبك+ الإمدادات بزيادة صغيرة قدرها 500 ألف برميل يوميا، في آب، لتضيف إلى 2.1 مليون برميل يوميا، اتفقت على إعادتها للسوق، في الفترة من أيار وحتى تموز./انتهى3

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