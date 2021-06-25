رحلات يوم غد السبت على متن الخطوط الجوية العراقية

2021/06/25 | 11:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن جدول رحلاتها ليوم غد السبت.

وبحسب الجدول أدناه فان عدد الرحلات بلغ 44 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية.

إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 18 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 26 رحلة.

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