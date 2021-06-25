حريق كبير في أربيل مول

2021/06/25 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

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اندلع حريق كبير في مبنى أربيل مول اسفر عن الحاق اضرارا في نحو مئة محل تجاري وخسائر تقدر بملايين الدولارات.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في أربيل ان تسعة فرق إطفاء شاركت في إخماد الحريق، وحمل أصحاب المحال المتضررة إدارة المركز التجاري مسؤولية الحريق جراء غياب وسائل الحماية ومعدات إطفاء الحرائق داخل المجمع مؤكدين ان الحريق يعد الثاني من نوعه في مبنى أربيل مول.

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