العراق.. وزارة الصحة تحذر من موجة ثالثة وتناشد الرموز والفعاليات المجتمعية لتوعية المواطنين

2021/06/25 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة العراقية، من دخول العراق بموجة ثالثة من وباء كورونا أشد من الموجتين الأولى والثانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الارتفاع في معدلات الاصابة في بلدنا ينذر بموجة ثالثة قد تكون اشد من الموجتين السابقتين مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها سواء من قبل المؤسسات الصحية بتوفير كافة المستلزمات الضرورية الوقائية والعلاجية أو من قبل المواطنين بالالتزام التام بالاجراءات الوقائية والاسراع بالتوجه الى المؤسسات الصحية لتلقي اللقاح سيما وأن كميات اللقاح ستتوفر بشكل مضاعف وبكميات كبيرة في الاسابيع القادمة.

وناشدت الوزارة في بيانها جميع رموز المجتمع الدينية والسياسية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية ببذل المزيد من الجهود لحث المجتمع على الالتزام بالإجراءات الوقائية وحثهم على تلقي اللقاح لأنه السبيل الوحيد لردع هذا الوباء الخطير وتقليل الإصابات والوفيات فإنّ الدول التي بلغت نسب التغطية باللقاحات فيها مستوياتٍ عالية استمرت بتسجيل الإصابات لكنها اقل خطورة في معظمها ولا يحتاج المصاب دخول المستشفى وكذلك شهدت انخفاضا واضحا في معدل الوفيات.

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