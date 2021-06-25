منافسات ’خاطفة’ على رقعة الشطرنج: نتائج البطولة الأولى في العراق للعام 2021

2021/06/25 | 11:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اختتمت في محافظة ذي قار، بطولة جامعة ذي قار الدولية للشطرنج الخاطف لعام 2021، بمشاركة 84 لاعب ولاعبة يمثلون محافظات البصرة وميسان والمثنى بالإضافة إلى ذي قار.

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وذكرت الجامعة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 حزيران 2021)، أن "البطولة انطلقت صباح الخميس على قاعة كلية الطب بطولة جامعة ذي قار الدولية للشطرنج الخاطف لعام 2021 والتي نظمها قسم النشاطات الطلابية بالجامعة بالتعاون مع اتحاد شطرنج ذي قار ونادي القيثارة التخصصي للشطرنج".

وأوضح رئيس الجامعة، بحسب البيان، أن "هذه البطولة تعد حلقة من حلقات التعاون بين الجامعة والاتحادات الرياضية في المحافظة"، مشيداً بـ "المستوى الرياضي والفني للمتنافسين وهذا يصب في تطور وتوجيه الطلبة للمشاركة في جميع النشاطات التي تنظمها الجامعة".

من جانبه قال مدير قسم النشاطات الطلابية ربيع لفته داخل، أن "إدارة الجامعة تدعم كل النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تقيمها شعب النشاطات الطلابية في تشكيلات الجامعة"، مبيناً أن "هذه البطولة هي البطولة الدولية الأولى على مستوى الجامعات العراقية لسنة 2021".

وأشار البيان، إلى "تم توزيع الجوائز على اللاعبين الفائزين في اختتام البطولة".

وحصل على المركز الأول اللاعب أمجد محمد علوان من محافظة البصرة، فيما جاء اللاعب جبار ناصر بالمركز الثاني، و اللاعب جعفر شلاكة في المركز الثالث واللاعب حسنين فاضل في المركز الرابع، بينما حصد اللاعب حسين محسن المركز الخامس وجميعهم من محافظة ذي قار.

وبحسب البيان، فقد توزعت الجوائز الأخرى على اللاعبين:

مجتبى مازن: أصغر لاعب في البطولة.

علي أحمد: أفضل لاعب ناشىء.

أديان أسامة: أفضل لاعبة.

جواد جبر: اللاعب الأكبر سنناً في البطولة.

تقوى أسامة: حكم البطولة من العنصر النسوي.

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