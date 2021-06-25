النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف من هذا الأمر

2021/06/25 | 11:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت أسعار النفط، الجمعة، ارتفاعا حيث من المتوقع أن يفوق نمو الطلب العرض بفعل الرهانات على أن منتجي أوبك + سيكونون حذرين في إعادة المزيد من الإنتاج إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.1% إلى 75.62 دولارا للبرميل في الساعة 0646 بتوقيت غرينتش ، متجهة إلى قفزة 2.9 % خلال الأسبوع.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات، أو 0.1٪ ، عند 73.35 دولارا للبرميل ، متجهة إلى مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4٪.



ليستقر العقدان القياسيان عند أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2018 يوم الخميس.



وتتجه كل الأنظار إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء - يُطلق عليهم معًا أوبك + - الذين من المقرر أن يجتمعوا في الأول من يوليو / تموز لمناقشة المزيد من التخفيف من تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أغسطس.



ومن جانب الطلب ، قال محللون إن العوامل الرئيسية التي سيتعين على أوبك + أخذها في الاعتبار هي النمو القوي في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، مدعوما بإطلاق اللقاحات وإعادة فتح الاقتصادات ، يقابله ارتفاع حالات COVID-19 وتفشي المرض في مواقع أخرى.

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