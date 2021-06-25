مستشار الكاظمي يتحدث عن ارتفاع الدينار أمام الدولار.. ويحدد الشروط

2021/06/25 | 11:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الجمعة، ان تحسن قيمة الدينار مرهون بعدة شروط يجب توفرها وتحقيقها، محددا نسبة ارتفاع معدل التضخم في البلاد.

وقال صالح في تصريح تابعه NRT عربية، (25 حزيران 2021)، ان "تحسن قيمة الدينار العراقي يرتبط بقدرة الاقتصاد على النمو إذا تحقق نمو كبير في الاقتصاد وليس نموا ريعيا"، موضحا ان "التوقعات تشير الى نمو حالي بنسبة 2.5%، وهذا النمو يوازي نمو السكان الحقيقي".

وأضاف، ان "ذلك يحتاج الى التنمية الصحيحة ،وتقليل البطالة وارتفاع فرص العمل وازدهار المشاريع الاستثمارية، التي تشجع وتولد الدخل الذي يعوض عن النفط ويعطي استدامة في العوائد واستدامة بقوة الاقتصاد".

واوضح صالح، ان "هناك أمرين مهمين ،الأول السياسة النقدية التي تحافظ على استقرار سعر الصرف ،وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة، والثاني دعم المشاريع الاستثمارية للتنمية وتحقيق النمو، لأنه من دون النمو الوضع سيكون سيئا".

وبشأن معدل ارتفاع التضخم، اشار مستشار الكاظمي، الى ان "هناك نوعين من السلع، سلع قابلة للمتاجرة ومعظمها تكون مستوردة وترتبط بسعر الصرف، وسلع غير قابلة للمتاجرة وهي محلية مثل الخدمات وغيرها".

واكد، انه "إذا قمنا بجمع السلع القابلة للمتاجرة وغير القابلة، سنجد أن التضخم لم يزد أكثر من 6% وبالتالي يعتبر تضخما معقولا ومسيطرا عليه بالمقارنة مع التخفيض الكبير في قيمة الدينار".

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