إعلان من السعودية بشأن أسماء المرشحين لأداء الحج

2021/06/25 | 11:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنها ستعلن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج للعام الحالي.وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تابعه “النور نيوز”، ان “أسماء المرشحين سيتم إعلانها اليوم، وسيبدأ الحجز وشراء الباقات في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية”.وأغلقت السعودية، مساء الأربعاء الماضي، باب التسجيل في …

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