2021/06/25 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوفاة ضابط برتبة عميد في شرطة الديوانية متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مدير حماية المنشآت في الديوانية العميد غسان السيد كاظم توفي متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة ضابط برتبة عميد في الديوانية.. والسبب؟) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة ضابط برتبة عميد في الديوانية.. والسبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).