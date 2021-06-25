لليوم الثالث على التوالي.. ارتفاع أسعار النفط عالمياً والانظار تتجة لاجتماع اوبك

2021/06/25 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت اسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات لتصل إلى خمسة وسبعين دولاراً واثنين وستين سنتاً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات ليرتفع إلى ثلاثة وسبعين دولاراً وخمسة وثلاثين سنتاً للبرميل.

وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما، منذ تشرين الأول، عند التسوية يوم الخميس، بينما تتجه الى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في أوبك+، الذين المقرر أن يجتمعوا الخميس المقبل، لبحث تخفيف أكبر لتخفيضات إنتاجهم، اعتبارا من آب.

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