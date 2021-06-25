الزراعة النيابية تحذر من تأثر الخطة الشتوية من نقص خزين المياه

2021/06/25 | 11:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الجمعة، من خطر تأثر الخطة الزراعية الشتوية المقبلة من نقص خزين المياه الاستراتيجي.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري، في بيان، إن “ما موجود من خزين استراتيجي للمياه يكفي للموسم الزراعي الصيفي وبداية الموسم الزراعي الشتوي المقبل”، مؤكدا ان “الأمر خطير وينذر بتعثر الخطة الزراعية الشتوية المقبلة”.واضاف […]

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