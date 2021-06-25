بالصور – باراجواي تلحق بتشيلي أول هزيمة مع لاسارتي

2021/06/25 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحرز ميجل ألميرون هدفًا وصنع آخر، ليقود باراجواي للفوز 2-0 على تشيلي، الليلة الماضية، والتأهل لدور الثمانية بكأس كوبا أمريكا.

وضمنت باراجواي، التأهل من المجموعة الأولى مع تشيلي والأرجنتين وأوروجواي، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

فيما ودعت بوليفيا، التي خسرت 0-2 أمام أوروجواي في وقت سابق، البطولة القارية.

وارتفع رصيد باراجواي إلى 6 نقاط في الوصافة، فيما تجمد رصيد تشيلي عند 5 نقاط في المركز الثالث.

وكانت الهزيمة في برازيليا، هي الأولى في 8 مباريات، منذ أن تولى مارتن لاسارتي، تدريب منتخب تشيلي.

ومنح برايان سامديو، في مشاركته الأولى في نسخة العام الحالي، التقدم لباراجواي في الدقيقة 33، بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها ألميرون.

وكان منتخب تشيلي، الطرف الأفضل في بداية الشوط الثاني، لكن شباكه اهتزت مرة أخرى.

وحصل كارلوس جونزاليز على ركلة جزاء في الدقيقة 58، بعد تدخل من جاري ميديل، ونفذ ألميرون ركلة الجزاء بنجاح في مرمى كلاوديو برافو.

وتجاهل الحكم، مطالب الفريقين بالحصول على ركلتي جزاء قرب النهاية.

وقدم برافو وميديل وأرتورو فيدال، أداء سيئا مع تشيلي الفائزة باللقب في عامي 2015 و2016.

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