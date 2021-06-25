بيريز: التحدث عن صفقة مبابي “عدم احترام”

2021/06/25 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عن إمكانية التعاقد في الصيف مع لاعبين مثل الفرنسي كيليان مبابي، الذي وصفه بأنه “لاعب عظيم”.

وفي مقابلة مع إذاعة أوندا سيرو، قال بيريز “الجميع يعرف سياستي، من يلعبون هنا هم الأفضل”.

وأضاف “هذا المزيج من أفضل اللاعبين والشباب أعطانا النجاح.



هذا ما نعمل عليه.



هذا العام نحن في مرحلة تجديد متضررة بسبب وباء كورونا”.

وتابع “الكل يعرف ما يمكنني فعله، ويثقون بي.



لقد أحضرت فيجو وزيدان ورونالدو وبيكهام وكريستيانو”.

وشدد “سيأتي أولئك الذين أعتقد أنا وهم أنهم الأفضل طالما كان ذلك ممكنًا.



مبابي لاعب رائع، لكن من عدم الاحترام، التحدث عن لاعبين ليسوا في ريال مدريد”.

كما دافع عن فكرة المراهنة على لاعبين شباب، وأشار إلى أسماء مثل رافائيل فاران ومارسيلو فييرا.

وقال “لم نتحدث مع فاران بعد، لقد ذهب إلى اليورو.



لقد تصرف فاران دائمًا بشكل جيد لأنه رجل نبيل.



إذا أراد المغادرة سيقول ذلك”.

كما تحدث بيريز عن إمكانية مشاهدة مباريات كرة القدم العام المقبل في سانتياجو برنابيو، على الرغم من أعمال التجديد التي يتم تنفيذها هناك.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الملكي “ستكون من حيث المبدأ، بحلول نهاية العام المقبل”.

وأتم “سعداء بعودة كارلو أنشيلوتي، نتوقع مرحلة جديدة قادمة”.

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