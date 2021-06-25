بالفيديو.. الإمام الخامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني

2021/06/25 | 11:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تلقى المرشد الأعلى للثورة الاسلامية، الامام الخامنئي (دام ظله)، صباح اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني.

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