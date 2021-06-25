مشاركة ثلاثة أفلام كوردية في مهرجان الرافدين السينمائي الدولي‎‎

2021/06/25 | 11:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك ثلاثة أفلام كوردية قصيرة مهمة في الدورة الأولى لمهرجان الرافدين السينمائي الدولي في بغداد أيام 28 إلى 30 حزيران الجاري.

والأفلام الثلاثة المشاركة في المسابقة الرسمية هي: فيلم "نباح الحياة" للمخرجة كاردينيا هيمن وفيلم "أرض الغراب" للمخرج محمد دربنديخاني وفيلم "رأساً على عقب" للمخرج هردي حسن.

ويرجح مراقبون، أن يحصد فيلم كوردي من الأفلام الثلاثة المشاركة، جائزة مهمة من جوائز المهرجان.

PUKmedia متابعة

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