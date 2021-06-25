بايدن يستقبل الرئيس الأفغاني ويبحث معه الانسحاب الأميركي وسط جدل عن امكانية سقوط كابول بيد طالبان

2021/06/25 | 11:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في 18 حزيران/يونيو 2021 © ا ف ب/ارشيف جيم واتسون واشنطن (أ ف ب) – يستقبل الرئيس جو بايدن الجمعة نظيره الأفغاني أشرف غني لمناقشة مستقبل أفغانستان بينما يفتح انتهاء الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان مرحلة من عدم اليقين.والهدف المعلن للبيت الأبيض هو العمل عن […]

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