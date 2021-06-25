حقوق الإنسان تتحدث عن

2021/06/25 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وصف المتحدث باسم مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، اليوم الجمعة، مخيم الهول يسمى "دويلة داعش " وان الارهاب ما زال موجود به.

وقال البياتي، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "عصابات داعش كانت تعمل على استدراج الاطفال، وهناك احتمال كبير من وجود تواصل بين عوائل الدواعش والارهابيين".

ودعا الحكومة العراقية الى "اشراك المجتمع الدولي في قضية عودة الدواعش لمخيم الهول، اذ ان رئيس الجمهورية رفض عودة عوائل الدواعش ولا نعلم من اعطى الموافقة".

وعد وجود "مصلحة غير عراقية في عودة عوائل الدواعش الى الموصل، مشيرا الى وجود "اتهامات للحكومة العراقية باستهداف الايزيدين بعد عودة عوائل الدواعش الى الموصل".

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