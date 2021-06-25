السعودية تبحث إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان

2021/06/25 | 12:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة تدرس إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان وأن البلدين الخليجيين ناقشا الأمر خلال محادثات استثمارية.

وقالت الوكالة أمس الأربعاء إن مسؤولين سعوديين وعمانيين التقوا في وقت سابق هذا الشهر لبحث فرص الاستثمار ودارت مناقشات هذا الأسبوع حول “آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة”.

وتتبنى السعودية خطة تنمية اقتصادية طموح (رؤية 2030) هدفها تنويع موارد الاقتصاد بعيداً عن النفط، بينما طرحت عمان مؤخراً خطة متوسطة الأجل لكبح ديونها التي شهدت زيادة سريعة في السنوات القليلة الماضية.

ويسعى البلدان لجذب الاستثمار الأجنبي في إطار جهودهما للإصلاح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في عمان بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية”.

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