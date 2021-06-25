في سابقة تاريخية..حكمات يدرن المباريات في الجزائر

2021/06/25 | 12:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت لجنة التحكيم التابعة لاتحاد الكرة الجزائري لكرة القدم، تعيين حكمات لإدارة مباراة خاصة بالرجال في سابقة أولى في تاريخ الكرة الجزائرية.

وقال الاتحاد على موقعه الرسمي، إن لجنة التحكيم اختارت الحكمة الدولية لامية عثمان، لإدارة المباراة التي يلتقي فيها نجم بن عكنون مع ضيفه وجاره رائد القبة يوم السبت، ضمن الجولة الـ22 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

وسيساعد عثمان، كل من أسماء وهاب، وسميرة ملياني، فيما ستكون غادة محات، حكمة رابعة.

وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار طاقم تحكيم نسوي لإدارة مباراة رسمية خاصة بالرجال في الجزائر.

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