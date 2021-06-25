طقس مشمس ..والحرارة تتجاوز 50 مئوية في البصرة

2021/06/25 | 12:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا مشمسا ..ودرجات الحرارة تتجاوز 50 مئوية في البصرة.وذكر بيان للهيئة :" ان طقس البلاد سيكون يوم غد السبت صحوا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 28 مئوية والعظمى 47 مئوية .وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 24 مئوية واعلاها في كربلاء والبصرة 32 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في اربيل 43 مئوية واعلاها في البصرة 50 مئوية.اما طقس يوم الاحد المقبل ..فسيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحوا مشمسا وفي الجنوبية صحوا الى غائم جزئيا بدرجات حرارة مرتفعة في الوسط والجنوب وعلى معدلاتها في اليوم السابق بالشمال./انتهى3

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