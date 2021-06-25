القبض على / 22 / من مروجي ومتعاطي المخدرات في ديالى

2021/06/25 | 12:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة ديالى القبض على / 22 / من مروجي ومتعاطي المخدرات في المحافظة .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوات الشرطة ضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وادوات تعاطيها واسلحة خفيفة " ./انتهى

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