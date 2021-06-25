2021/06/25 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، وتمضي باتجاه تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس تواليا، إذ من المتوقع أن يتفوق نمو الطلب على الإمدادات بفعل رهانات على أن منتجي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر برميل النفط يقفز أعلى من 75 دولاراً المركز الخبري الوطني.

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