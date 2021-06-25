نزار بنات الذي صار أيقونتنا - عدنان الصباح

2021/06/25 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح يبدو اننا لسنا كنزار بنات بالغضب ولذا ظللنا نراوح مكاننا صامتين او هامسين او مترددين ووحده ما كان يستشعر الخطر اكثر منا اما لأنه كان سريع الغضب اكثر منا واما لأنه كان يملك شعورا وطنيا اكثر منا واما لأنه كان مستعدا للتضحية اكثر واما لأنه شجاعا اكثر منا أو وهذا اقرب للمنطق لكل هذه الاسباب معا فقد كتبت على حسابي على فيس بوك يوم 2/5/2021 على اثر تعرض منزله الى اعتداء بالرصاص بالنص التالي:" لست من ......





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