الشروع بإنشاء ثلاثة مجسرات رئيسة في بغداد قريباً

2021/06/25 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - وسام الملا

كشفت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن خططها التطويرية للعاصمة التي ستشمل مشاريع كبيرة منها إنشاء ثلاثة مجسرات لفك الزحامات المروية، فيما أشارت إلى إجمالي ميزانتها التي تقدر بـ 236 مليار دينار، معلنة عن قرب المباشرة بالمرحلة الاولى في المشاريع التطويرية للعاصمة بغداد.

وقال أمين بغداد علاء معن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"ميزانية أمانة بغداد ما يقارب الـ 236 مليار دينار، وهي إجمالي الايرادات الذاتية، إضافة الى الموازنة وتنمية الأقاليم، التي تم زيادتها الى 30% بدلا من 20%"، مؤكداً أنه "مبلغ جيد ومن الممكن أن ندخل فيه الكثير من المشاريع، ومنها المشاريع الاستراتيجية".

وأضاف أن "المرحلة الأولى لتطوير بغداد هي إكساء 29 محلة في جانبي الكرخ والرصافة، فضلاً عن تطوير ستة شوارع رئيسية في بغداد، حيث ستشمل إزالة المشوهات والتجاوزات وتصميم جديد للشوارع، وزيادة المساحات الخضراء"، داعياً" المواطن البغدادي الى مساعدة الأمانة، ومشاركتها في حملة التطوير".

وأشار إلى أن "هنالك ثماني محلات سنباشر بتطويرها خلال الأسبوع المقبل، من بينها منطقة الفضيلية التي لم يدخل لها التطوير منذ سنوات طويلة، والتي عانت من قلة الموارد وسوء التخطيط لخدمتها".

وأكد أن "الامانة تعتزم الاعلان عن تطوير 21 محلة أخرى، وستدخل فيها الشركات ذات الاختصاص"، مشدداً على "ضرورة تطبيق المواصفات الفنية بشكل دقيق"، مبيناً أن "شركة ابن رشد ستكون هي المسؤولة عن السيطرة النوعية والمواصفات لكل الاعمال الداخلة في التطوير".

وأوضح أن"فك الزحامات المرورية في بغداد ستكون من خلال الخطة الأولى، لانشاء ثلاثة مجسرات رئيسية في بغداد، منها مجسر الدرويش بجانب الكرخ ،ومجسر بغداد بابل ،ومجسر 83".

ولفت إلى "إنشاء عدد كبير من جسور المشاة التي فقدت جماليتها، بسبب تهالك الموجود، وسننشئ عدداً كبيراً منها ،ونسعى الى إرجاع الدرج الكهربائي لعبور المشاة، الذي كانت بغداد تتميز به، وسيكون قريباً من المستشفيات والجامعات".

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