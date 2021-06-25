مفوضية حقوق الإنسان: حراك الأمهات الثكالى لـ ’إنهاء الفلات من العقاب’ قد يتطور

2021/06/25 | 12:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشهدت زيارة المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت إلى منزل الراحل إيهاب الوزني في كربلاء، سجالاً حاداً بين الأخيرة وشقيق الوزني، بشأن طبيعة أداء البعثة الاممية، ودورها في العراق.

وأظهر مقطع مصور اطلع عليه "ناس"، (24 حزيران 2021)، طبيعة السجال الذي دار بين بلاسخارت وشقيق إيهاب الوزني وبلاسخارت، حيث قال لها الأخير "سنة ونصف تتفرجون على المتظاهرين وهم يقتلون بدم بارد بشتى أنواع الأسلحة والاعتدة السكاكين والقناصات والرشاشات ولم ترفعوا تقارير صادقة وحقيقية إلى مجلس الأمن".

في المقابل، ردت بلاسخارت قائلة: "نتطلع على الاعمال الذي تقوم بها الأمم المتحدة، وهناك الكثير من هذه التقارير ونحن معكم في هذا الأمر".

كما وجه شقيق الوزني طلباً لبلاسخارت بهذا الصدد قائلاً: "يجب ان تكون التقارير حادة تجاه القتلة..



هؤلاء هم اللذين يقتلون الشعب العراقي بالتعاون مع دول إقليمية".

وعلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في وقت سابق، بشأن زيارة ممثلة أمينها العام في العراق جينين بلاسخارت والدة الناشط الراحل إيهاب الوزني.

وقالت البعثة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية تابعها "ناس"، (24 حزيران 2021)، إنه "قامت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، بزيارة والدة وأشقاء الناشط المعروف إيهاب جواد الوزني، والذي تم اغتياله مؤخراً في كربلاء".

وأضافت، "وتقدمت الممثلة الخاصة هينيس-بلاسخارت بخالص التعازي وتطرقت لجهود الأمم المتحدة للمطالبة بمسائلة المتورطين في الهجمات التي تستهدف النشطاء المدنيين والسياسيين".

وتابعت، "كما وشددت على ضرورة مثول المتورطين بهذه الجرائم الشنيعة امام العدالة".

وزارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، في وقت سابق، منزل والدة الناشط إيهاب الوزني الذي اُغتيل في محافظة كربلاء.

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واظهرت صور حصل عليها "ناس"، (24 حزيران 2021)، وصول بلاسخارت إلى بيت والدة الوزني في كربلاء".

وتجاهلت عجلات تابعة لبعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والدة الناشط ايهاب الوزني، التي حاولت ايقاف موكب البعثة والحديث إلى أعضائها.

وحاولت والدة الناشط إيهاب الوزني، إيقاف موكب بعثة الأمم المتحدة، والحديث إلى أعضائها، ويُظهر مقطع فيديو صوّره مشاركون في الاعتصام، والدة الوزني وهي تطرق على باب سيارة البعثة، بينما يواصل الموكب طريقه.

وتواجه بعثة الأمم المتحدة في العراق انتقادات شديدة، واتهامات بتجاهل عمليات الاغتيال والتصفية التي يتعرض لها ناشطون معارضون، فيما طالب نشطاء في وقت سابق بتغيير كادر البعثة في بغداد.

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