هل يمتلك الأمن الوطني معلومات عن العائدين من مخيم الهول.. لجنة مختصة تجيب؟

2021/06/25 | 12:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة، أن جهاز الأمن الوطني يمتلك قاعدة بيانات لجميع العائلات العائدة من مخيم الهول.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح تابعه NRT عربية، (25 حزيران 2021)، ان "جهاز الأمني الوطني هو الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني والمتابعة الأمنية للأشخاص القادمين من سوريا والداخلين للعراق"، مؤكدا ان "جهاز الأمن الوطني يمتلك كما من المعلومات مثبت ببيانات، وهم يتابعون جميع العائلات العائدة".

وأضاف الزيادي، ان "لجنة الأمن والدفاع النيابية تراقب عمل الجهاز الأمني الوطني بشأن التدقيق الأمني بشكل مستمر، وتبعث لجهاز الأمن الوطني أي معلومات تصل إليها تخص العائلات العائدة لأخذ الإجراءات السريعة بحق المطلوبين منهم أو من بحقه مذكرة قبض".

وأكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، في وقت سابق، أن "الوزارة تعمل على تأهيل العوائل القادمة من مخيم الهول".

وذكرت جابرو في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، ان "العراقيين الذين تم اختيارهم بشكل خاص من مخيم الهول والذين حاصرتهم عصابات داعش الإرهابية أو فروا منها، تم إيواؤهم مؤقتا في مركز (جدعة1 للتأهيل المجتمعي) في نينوى من أجل سلامتهم".

ولفتت الى ان "وزارة الهجرة تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال هذه الفترة الانتقالية، على تأهيلهم من خلال برامج خاصة"، موضحة أن "الهدف الأساس هو التعافي وإعادة التأهيل على المدى الطويل لتلك العوائل".

N.A

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