2021/06/25 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بعصابة لسرقة الأثار في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بعصابة لسرقة الأثار في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بعصابة لسرقة الأثار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).