2021/06/25 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على

التوالي، اليوم الجمعة، وتمضي باتجاه

تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس تواليا، إذ

من المتوقع أن يتفوق نمو الطلب على

الإمدادات بفعل رهانات على أن منتجي

"أوبك+" سيتوخون الح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر برميل النفط يقفز أعلى من 75 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر برميل النفط يقفز أعلى من 75 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).