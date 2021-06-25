2021/06/25 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، بالإطاحة بعصابة لسرقة الآثار في العاصمة بغداد وذكرت الوكالة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بعصابة لسرقة الآثار في بغداد المركز الخبري الوطني.

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