حقوق الانسان تصف مخيم الهول بدويلة داعش

2021/06/25 | 12:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المتحدث باسم مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، اليوم الجمعة، مخيم الهول بمحافظة الحسكة غربي كوردستان بـ"دويلة داعش" وان الارهاب ما زال موجود فيه.

وقال البياتي، في بيان، ان "عصابات داعش كانت تعمل على استدراج الاطفال، وهناك احتمال كبير من وجود تواصل بين عوائل الدواعش والارهابيين".

ودعا البياتي الحكومة الاتحادية الى "اشراك المجتمع الدولي في قضية عودة الدواعش لمخيم الهول، اذ ان رئيس الجمهورية رفض عودة عوائل الدواعش ولا نعلم من اعطى الموافقة".

وعد وجود "مصلحة غير عراقية في عودة عوائل الدواعش الى الموصل، مشيرا الى وجود "اتهامات للحكومة العراقية باستهداف الايزيديين بعد عودة عوائل الدواعش الى الموصل".

PUKmedia متابعة

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