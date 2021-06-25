2021/06/25 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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فرضت أستراليا حجرا على أربعة أحياء في وسط مدينة سيدني في محاولة لكبح انتشار متحور "دلتا" شديد العدوى من فيروس كورونا، على أن يدخل هذا الحجر حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة.وأمرت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تقع سيدني، غلاديس بريجيكليان، أي شخص أقام أو عمِل خلال الأسبوعين الماضيين في الأحياء التي سجلت فيها حالات الإصابة بمتغير "دلتا"، بالتزام المنزل.

وقالت إن الموظفين العاملين في حي الأعمال في المدينة مشمولون بالقيود بسبب مخاوف من أنهم قد ينشروا الفيروس في أنحاء المدينة.

وأضافت: "فعلنا أفضل مما كان متوقعا في ما يتعلق بتتبع حالات المخالطة، ومن أجل تحديد الصلات بينها".

وقد ثبتت هذا الأسبوع إصابة 65 شخصا بفيروس كورونا من سلالة "دلتا".



وكل هذه الحالات مرتبطة بسائق كان يعمل على نقل أطقم شركات خطوط جوية من مطار سيدني إلى فنادق مخصصة للحجر الصحي.

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